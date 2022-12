OTSE POSTIMEHEST ⟩ Christian Veske: olukord, kus me palgalõhega oleme, ei ole aktsepteeritav

Arvan, et Eestis on ära tehtud üsna palju ja Euroopa võrdluses on seda ka näha. Ka õigusraamistik on meil olemas, alates 2004. aastast on meil soolise võrdõiguslikkuse seadus ja lisaks on olemas ka võrdse kohtlemise seadus, mis katab võrdsusega seotud teemad. Kui aga vaadata pingerida Euroopa mõistes, siis soolise võrdõiguslikkuse indeksi tabelis on Eesti natuke alla keskmise. See näitab, et meil on veel pikk tee minna, aga samas on pikk tee ka käidud. Muude teemadega on täpselt samamoodi, sõltub mida vaadata, võrdõiguslikkusega seotud teemad on üsna laiad ja seal saab välja tuua erinevaid nurki, mõnedega on meil võrreldes keskmisega hästi, aga mõnede puhul on veel pikem tee käia.