SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Engelsi lennuvälja ründamine näitas, et ukrainlased suudavad sihikule võtta ka Moskva

Võis muidugi olla, Engelsi lennuväli on Venemaa strateegiliste pommitajate kodubaas Euroopas, Uuralide taga on neil veel kaks baasi. Nüüd sai see lennuväli löögi. Mis selle tulemus oli või millist kahju tekitati, pole praegu veel selge, aga fakt on see, et pihta sai juhtimiskeskus. Juhtimisekskus on aga just see, mis tegelikult planeerib rünnakuid. Engelsi lennuväli on koduks kõige moodsamatele strateegilistele pommitajatele, enamus venelaste strateegilistest pommitajatest on küll kahes baasis Uuralide taga, aga nende kõige moodsamate pommitajate koht on Engels. Nüüd peavad venelased liigutama oma strateegilised lennukid Engelsist ära.