OTSE POSTIMEHEST ⟩ Jõuluvana: eks mul tuleb endal vastutada, kui toon liiga kalleid kinke

Kuidas meil tänavu kinkidega on, kas rohkem on ikka neid, kes kingi saavad, kui neid, kes ei saa?

Selliseid inimesi, kes kingitust ei saa, on üsna vähe. Rõõm on kõige tähtsam ja rõõmu saavad ikka kõik. Praegune keeruline aeg on selles mõttes ehk isegi abiline, et väiksema hulga eurodega, saab tegelikult hoopis rohkem rõõmu valmistada. Ma olen andnud riigikogule ka ühe seaduseparanduse, et võlaõigusseadustikus peaks tegelikult ikkagi peamiseks vastutajaks olema jõuluvana, kes jagab kinke, aga kui on maksetähtaeg, siis pole teda ennast kuskil. Ma arvan, et jõuluvana peab ise selle eest vastutuse võtma, kui ta on toonud liiga kallid kingitused.

Kas sul on ka mure, et eelarve läheb miinusesse ja tuleb laenu võtta?

Miks arvata, et järgmisel aastal on kõik odavam või et ülejärgmisel aastal lähevad kõik asjad jälle kallimaks. Jõuluvana on ju käinud sadu aastaid ja on käinud ka kitsastes oludes. Keerulised ajad ongi inimeste õpetajad, toovad meie elus välja neid tahke, mis on päriselt tähtsad ja maailmas on küllalt piirkond, kus inimestel on rõõmu ainuüksi sellest, et nad üldse elus on.

Elu on kallis, kas päkapikud küsisid palka juurde?