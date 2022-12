SÕJASTUUDIO ⟩ Saks: Ukraina presidendi USA visiidilt võib tulla ka muid sõnumeid peale relvaabi

Kui Lukašenka tuleb Moskvasse, siis see ei ole eriline sündmus, kui Venemaa president tuleb Minskisse, siis on see kindlasti palju suurem sündmus. Kuna Venemaal on strateegilise kommunikatsiooniga häda, siis võimendas Venemaa presidendi käik Valgevenesse väga paljusid sõnumeid. Üks neist on, et Venemaa poolelt oleks nagu oodata mingit suuremat pealetungi Kiievi suunas ja teine, et kas Venemaa president sunnib astuma Valgevenet sõtta Venemaa poolel. Just nendel põhjustel oli Venemaa presidendil vaja käia Minskis. Kindlasti on venelastel vaja näidata natuke rohkem dünaamikat, et Putin siiski liigub ringi väljaspool oma kodumaa piire ja see sõda ei ole ainult Moskvast peetav sõda.

Siin tuleb teha vahet kahel asjal, üks on see, mida Venemaa president sooviks näha, et see võiks nii juhtuda, sest tal kindlasti ei oleks selle vastu mitte midagi, aga ma olen täiesti kindel, et Vene armee juhtkond on praegu on ülemjuhatajale, ehk Venemaa presidendile maha müünud lähenemise, et Ukraina jõud tuleb Donbassis purustada ja siis on võimalik edasi liikuda Kiievi peale. Seda ma ei usu, et nad hakkaksid hajutama oma jõude põhja, et tungida uuesti Kiievi peale. Venemaal pole selleks vahendeid ja taolise rindeformatsiooni ülesehitamine võtaks väga pikka aega, see peaks praegu juba käima, kui me tahaks seda näha juhtumas näiteks veebruaris.