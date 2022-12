OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tarmo Sulg: lõpuni me talve vastu võidelda ei jõua

See kohustus tuleneb ehitusseadustikust ja seda täpsustab Tallinna heakorraeeskiri. Tegelikult on kinnistu omanikule pandud samasugused kohustused, nagu ka teeomanikule, et ta peaks kaheksatunnise hooldustsükliga kõnnitee korras hoidma ka olukorras, kui sajab lund. Kindlasti on see praegu ääretult keeruline, kuna linnas on lund hästi palju. Kui sõidutee on vähegi puhtaks lükatud, siis kitsaste kõnniteede pealt seda lund ikka annab hange otsa ajada. Ilmselt iga kinnistuomanik vaatabki ise, kuidas on lund võimalik paigutada. Mõnes kohas on praegu käiguteed sellised väikesed kitserajad, mida on võimalik veel kitsa labidaga korras hoida ja siin aitab ainult see, et linn mingil hetkel lume väljaveoga ka nendesse kitsamatesse kohtadesse jõuab. Teiselt poolt on selge, et lõpuni me talve vastu võidelda ei jõua, kõike seda lund, mis on linna sadanud, me ära vedada ei jõua.