SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: karta on, et venelased üritavad jõulud ukrainlaste jaoks ebamugavaks teha

Miks jäi ära Putini aastalõpu pressikonverents?

Raske on leida muud põhjust, kui et ei ole esitada seda sõnumit, mida ta tahaks esitada. Sõda ei ole ju Venemaa jaoks läinud ilmselgelt nii, nagu Venemaa lootis. Venemaa lootis lõpetada sõja nädalatega, maksimum kuu kahega ja saavutada oma sõjalised eesmärgid, aga sellest ollakse kaugel. Tegelikult on ukrainlased suutnud ka nendest territooriumidest, mida Venemaa peale 24. veebruari jõudis vallutada, üle poole tagasi võtta ja strateegiline initsiatiiv on pigem ikkagi Ukraina käes. Majandusel ei lähe ka hästi, majandusnumbrid lähevad alates sügisest selgelt halvemaks ja prognoos on pigem see, et uuel aastal hakkavad veel halvemaks minema.

Kas see näitab ka, et Venemaa presidendil läheb järjest keerulisemaks manipuleerida selle inforuumiga, mida Vene inimesed tarbivad, üsna raske on selgeks teha, et tegelikult läheb meil hästi.

Ma võrdleksin seda olukorda 70-ndate lõpu 80-ndate alguse Nõukogude Liiduga, kus inforuum oli täiesti kontrollitud ja teist infot suurde meediasse ei pääsenud. Venemaa juhtkonnale ja Putinile on tähtis, et arvestatav protsent inimestest ikkagi enam vähem usuks seda juttu ja ma arvan, et praegu on just see moment, kus käärid reaalsuse ja Venemaa meedia poolt pakutava vahel, hakkavad minema liiga suureks liiga paljude inimeste jaoks.

Eilselt rünnakut Kiievile suutsid ukrainlased edukalt tõrjuda.