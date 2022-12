Otse Postimehest ⟩ Mida lugeda välja NATO juhi hoiatavast intervjuust? Stuudios on Kalev Stoicescu

NATO peasekretär Jens Stoltenberg andis kaks päeva tagasi Norra meediale hoiatava intervjuu, kus sõnas, et sõda Ukrainas on kohutav ning tegemist on konfliktiga, mis võib laieneda täiemahuliseks sõjaks NATO ja Venemaa vahel. «Kui asjad lähevad viltu, siis nad võivad minna kohutavalt viltu,» ütles Stoltenberg usutluses Norra ringhäälingule NRK.