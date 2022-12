OTSE POSTIMEHEST ⟩ Egert Belitšev: ajutise piirikontrolli puhul tuleb alati kaaluda, kas see on ikka vajalik

Eks see sõltub kõik alati sellest, kuidas seda tehakse. Kui meil piirikontroll taastati koroonapandeemia ajal, siis me saime sellega hakkama, me panime piirile inimesed. Ukraina põgenike puhul tegime seda pisut teistmoodi. Kõik sõltubki sellest, mida piirikontrolliga tahetakse saavutada või mida me otsima. Kui me tahame saada Ukraina kodanike kontakte, siis meid ei ole piirile väga palju vaja, siis meid on vaja ainult selleks, et inimestega vestelda, kuulata ära nende mured, neid nõustada ning edasi suunata. Kui me aga tahame püüda kurjategijaid, siis on inimesi oluliselt rohkem vaja, sest kurjategijad ei liigu mööda suuri maanteid, nemad liiguvad väiksematel teedel või tulevad läbi metsa.

Ajutine piirikontroll on tegelikult väga hea tööriist, aga seda tuleb kasutada siis, kui see on tõesti vajalik, kui on oht avalikule korrale või riigi julgeolekule. Alati tuleb kaaluda, et kontrolli kehtestamisest tulenev kasu oleks suurem kui võimalik kahju. Kontrollimine seal, kus me seda tavaliselt ei tee, maksab alati mingi summa ja teine poole on see, et kui me teostame kontrolli seal, kus me seda tavaliselt ei tee, näiteks Eesti- Läti piiril, siis me peame tooma sinna inimesed ja kusagil mujal midagi tegemata jätma. PPA personal on piiratud ja selleks, et väga suures mahus täiendavate ülesannetega hakkama saada, peame jätma midagi tegemata. Nii on juhtunud ka eelmistel perioodidel, kus me oleme pidanud võtma erinevatelt tööliinidelt inimesi vähemaks, aga see paratamatult mõjutab neid valdkondi. Samuti mõjutab see meie oma kodanike liikumist ehk kui me teeme täiemahulist piirikontrolli mõlemas suunas, siis tuleb inimestel oodata järjekordades ja ka kaupade liikumine muutub aeglasemaks. Ajutine piirikontroll on väärtuislik meede, aga alati tuleb kaaluda, kas see on vajalik või mitte.