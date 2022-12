OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tõnis Mölder: sotsiaaldemokraadid käkkisid selle päris hea eelarve ära

Aivar Sõerd: Ma ise tegin paar aastat tagasi kirja eelarve läbipaistvuse küsimuses õiguskantslerile ja õiguskantsler tegi väga põhjaliku pöördumise riigikogule. Ta suunas selle pöördumise just riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja rahanduskomisjoni juhtidele. Mõlemad komisjonid vastasid, et probleem on olemas, aga praegu läheb kõik ikkagi vanaviisi edasi.

Aga vähemalt me räägime sellest ja tunnetame neid probleeme. Mure on selles, et see tegevuspõhine eelarve on teoorias tore asi, aga see eelarve, mis meil on, ei ole tegelikult see, mis ta teooria järgi peaks olema.

Kas te olete veendunud, et midagi taolist, nagu oli siseministeeriumi hariduse investeeringute puhul, eelarves rohkem ei ole?

Aivar Sõerd: Ma arvan, et taolisi regionaalinvesteeringuid ei ole. Pealegi on seda ruumi, mida minister saaks oma viimase otsa prioriteetide puhul kasutada, väga vähe. Rahanduskomisjonil on need teada.

Tõnis Mölder: Tegelikult olevat see 10 + 10 + 10 miljonit kõigi võimuerakondade vahel ära jaotatud katuseraha. Me nägime, milliseid ettepanekuid tegi Sotsiaaldemokraatlik Erakond siseministeeriumi realt. Teame Isamaa erakonna eraldisi, mis on läinud erinevatele sihtasutustele ja MTÜ-dele, mis seotud konservatiivse maailmavaate edendamisega.