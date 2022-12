SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: venelased soovivad Ukraina jõude lihtsalt Bahmuti juures kinni hoida

Kas venelased soovivad Bahmuti piiramiskatsetega midagi saavutada või on seal toimuv lahingutegevus mõeldud pigem ukrainlaste suuremate üksuste kinnihoidmiseks?

Eks seal on mitu mõtet, venelased suruvad nüüd peale oma mobiliseeritud vangidega ja nende mõte on ilmselt lõigata edasi üles põhja – kui see peaks võimalik olema, siis Bahmut ära võtta. Mingisugune taktikaline edu neil seal ju on ja nüüd on tekkinud ka lootus, et kui suruda, siis on võimalik pöörata see taktikaline edu operatiivtaktikaliseks eduks ja tekitada ukrainlastele probleeme.

Teine asi on muidugi see, et ukrainlased on Hersoni alt vabanenud väed ära liigutanud ja venelased soovivad neid vägesid siduda. Samas on venelaste lahingukulud ikkagi suured, nad kaotavad umbes 500 sõdurit päevas, mis on isegi Venemaa jaoks palju. Inimeludest nad küll ei hooli, aga kedagi on vaja siiski asemele tuua.

Teine koht, kus on hetkel ka maailma tähelepanu, on Odessa juures Kimburni poolsaar. Seal sõditi juba Vene-Türgi sõdade ajal. See koht on oluline, kuna sealt saab kontrollida mereteed Mõkolajvist ja Hersonist, mis on olnud suured põllumajanduspiirkonnad ja kust on veetud välja toiduaineid. Ukrainale on see oluline ja kui siit õnnestuks edasi liikuda, siis saab asuda ohustama juba Krimmi.

Eelmine nädal oli raketirünnakute poolest üsna vaikne. Mida see venelaste kohta ütleb?