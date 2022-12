OTSE POSTIMEHEST ⟩ Johanna-Maria Lehtme: riskime, et minna abistama sinna, kuhu teised ei lähe

Selles kampaanias oleme ka tegelikult jätnud vahele Tallinn-Ukraina sõidu, me hoiame kokku ajaliselt, rahaliselt ja säästame tegelikult ka keskkonda. Me küsime rahalisi annetusi seetõttu, et need lähevad väga konkreetste asjade ostmiseks. Püüame parandada nende inimeste elu nii palju, kui võimalik ja leevendada seda talve, sest reaalsus on see, et Ukraina on osa Euroopast, meil on 21. sajand ja sel talvel surevad inimesed nälja ja külma kätte.

Bahmutis juhtus nii, et venelased edenesid kiiresti. Olime 500 meetri kaugusel rindejoonest, sest me teadsime, et kui me ei lähe praegu, siis need 1500 elanikku ei näe enam abi. Teadsime, et venelased tulevad vasaku kalda lõpuni ja siis me nende elanikeni enam ei jõua. Nii et andsime nii palju abi, kui oli võimalik ja jätsime veel eriüksustele paarkümmend kasti abiga, et kui neil õnnestub üle jõe kas või esimese tänavani minna, siis saaksid nad jagada abi tahapoole venelaste pilgu alt väljas. Ma ütlen ausalt, need viimased kaks nädalat on olnud minu elus kõige hullemad, käisime ise nii Eesti kui Ukraina meeskonnaga abi jagamas, olime igas kohas ise kohapeal ja meil oli olukord, kus läksime niimoodi ära, et käed värisesid. Meid pommitati nii lähedalt, et oleks mõni inimene seisnud kolm meetrit paremale poole, siis ei oleks ta elavana tagasi tulnud. Aga see on risk, mida me võtame, see on meie MTÜ spetsiifika, me lähme sinna, kuhu teised ei lähe, hoolimata sellest, et seal pommitatakse. Teiste jaoks on see liiga ohtlik, igal MTÜ-l on omad reeglid, kui kaugele nad rindejoonest tulevad, meie läheme sinna, kuhu on vaja. Oleme nii otsustanud ja seda põhimõtet me ei muuda.