JULGEOLEK TÄNA ⟩ Nursipalu valu riigikaitses

Eesti on saanud Venemaa agressiooni kontekstis ka oma märgilise sündmuse. Nursipalu harjutusväljaku laiendamine Võrumaal kütab kirgi riigikaitses. Ukraina vastase sõja kontekstis kiputakse ehk teinekord minema lihtsama vastupanu teed ning näitama, et harjutusväljaku sellises rajamises kahtlejad on kõik riigivastased. See ei ole kindlasti nii ning inimene, kes ei seisa oma kodu eest rahu ajal, ei seisa selle eest ka sõjas.