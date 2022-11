SÕJASTUUDIO ⟩ Kunnas: suure tõenäosusega tuleb uus raketilöökide seeria sel nädalal

Mis juhtub siis, kui külmunud maapind võimaldab jälle väljaspool teid liikuda? Kus siis võiks sõjategevus kõige ägedamaks minna?

Ilmselt oleks Ukraina olukord palju hullem, kui kõik venelaste väljatulistatud raketid ka sihtmärke tabaks, õnneks suudavad ukrainlased suure osa neist enne maha võtta. Millised on võimalused Ukraina õhutõrjet veelgi parandada?

Ukraina suudab üllatavalt palju rakette alla lasta, aga raketid on ainult üks külg. Teine vahend, mida kasutatakse, on kamikaze-droonid ja neid kasutab Vene pool parvedena, nii et neid on keeruline alla lasta. Venemaa püüab selliseid droone juurde hankida, sest see on suhteliselt odav alternatiiv kallitele tiibrakettidele, mille varud venelastel vähenevad.

Lääneriigid on õhutõrjevahendeid Ukrainale andnud, nüüd on küsimus, mida saaks veel anda. Õhutõrjevaldkond on üks problemaatilisemaid, üks asi on poliitiline tahe, aga teine lihtne küsimus, kui palju neid süsteeme kellelgi üldse on. Need süsteemid on riikidel reeglina lahingvalves ehk need on kasutusel oma territooriumi kaitsmiseks. Selleks, et midagi ära anda, tuleb need sealt ära võtta ja Ukrainale anda, mida riigid kindlasti meelsasti ei taha teha.