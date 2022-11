OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kõlvart: valgustuspostide üle ühe väljalülitamine ei ole kindlasti mõistlik

Kuidas Tallinna rahaasjad praegu on – tulud ju ikkagi laekuvad, aga kulud lähevad ka järjest suuremaks?

Tallinnal on samad probleemid nagu ka teistel omavalitsustel, energiakriis ja inflatsioon, aga Tallinna linn saab kindlasti hakkama, mida ei saa öelda teiste omavalitsuste kohta. Paljud omavalitsused seisavad praegu raskete valikute ees, mida panna kinni, kas muuseumid või tänavavalgustus.

Riik on teinud ühelt poolt küll õpetajate palgatõusu näol positiivse otsuse, aga see mõjutab omakorda ka omavalitsusi. Tallinn saab sellega hakkama, lasteaiaõpetajate palgatõus tuleb Tallinnas juba veebruarist, aga ma tean, et paljudele teistele omavalitsustele on see väga suur probleem.

Riigis on kõige kahetsusväärsem, et igapäevakulutusi tehakse laenurahaga. Kuidas Tallinnas on, kas peate ka igapäevakulutusi laenuga katma?

Tegevuskulude katteks me leiame 70 protsenti linnakassast, umbes 10 protsenti suudavad teenida meie asutused ja umbes 18 protsenti tuleb toetusena linnakassasse. Laenu me tegevuskulude katteks ei võta.