OTSE POSTIMEHEST ⟩ Meelis Paavel: meil on olnud üle 2000 vaide

Viiendik töötutest on vanuses 55+. Kui sellises vanuses töö kaotada, siis tööle saada on raske, kui mitte võimatu. Kuidas töötukassa saab neid aidata?

Siin on küll üks vastuolu. Kui tööandjatega rääkida, siis nad ütlevad, et 50+ inimesed on kohusetundlikud ja lojaalsed, ent kui läheb värbamiseks, siis paraku on lõhe olemas.

Midagi pole parata. Kui ma töötukassa vaatest vaatan – karjäärinõustamine, oskuste arendamine – kui mingit oskust on vaja juurde õppida, siis need võimalused on meil olemas. Tuleb sellest võimalusest lihtsalt julgelt kinni võtta – olgu see ükskõik mis valdkonnas. Ma olen käinud ettevõtetes ja soovitan absoluutselt mitte karta tänaseid masinaid, mis on suuresti IT-põhised. Ma arvan, et nii naisterahvad kui mehed selles eas siiski oskavad ja on selles valdkonnas kogemustega.

Nii et peab olema avatud ja uudishimulik ja olema valmis uusi oskusi omandama ja siis ka ennast tõestama. Midagi pole parata. Teinekord peab ennast rohkem tõestama, kui nooremas eas.

Väga raske on ennast tõestada, kui tööandjale saadetud CV-le isegi vastust ei saa. Mida tööandjad teile räägivad? Kas noored juhid kardavad vanemaid inimesi – äkki nood on haiged või aeglased või on nendega mingi muu jama?