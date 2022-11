Otse Postimehest ⟩ Kas Eestis kiratseb tööturg või jätkub tööjõupuudus? Vastab Riina Solman

Kas ja millistes Eesti piirkondades on inimestel olukord seoses koondamistega olukord kriitiline? Kas tööpuudus on kasvavaks probleemiks või leiavad koondatud inimesed kiiresti uue töö? Millises muutumises on tööandjate valmidus palka maksta? Neile küsimustele otsime vastuseid kell 12.20 algavas saates «Otse Postimehest», kus seekordseks külaliseks on riigihalduse minister Riina Solman. Saatejuht on Nele Kullerkupp.