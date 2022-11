OTSE POSTIMEHEST ⟩ Meelis Maripuu: pronkssõduri saatuse peab otsustama kaitseminister

Ma arvan, et see on mõistlik, et Maarjamäe otsust ei tulnud. Formaalne põhjus, miks seda otsust ei tulnud, oli see, et meie töörühmal ei olnud ka seda ülesannet antud. See oli riigikantselei poolt paika pandud, et seda me praegu ei otsusta. Põhjus, miks seda ei peaks kiirkorras ja suhteliselt väikese ringi inimestega otsustama, on Maarjamäe memoriaali ajalooline taust. Me peame endale kõigepealt selgeks tegema, mis koht see on. Minu kui ajaloolase silmis ei ole Maarjamäe memoriaali puhul tegemist esmajoone nõukogudeaegse maastikuarhitektuuri parima näitega, mida ta vaieldamatult võib ka olla, vaid esmatähtis on, et tegemist on tegelikult rüüstatud sõjaväekalmistuga, kuhu nõukogude ajal rajati memoriaal. Me ei saa jätkata seda poliitikat, mis nõukogude aja oli kombeks, et varasemad meile sobimatud kalmistud sõideti buldooseriga maatasa. Peame ühesuguse väärikusega suhtuma nii punaarmee kalmudesse kui ka Saksa sõjaväe kalmudesse. Nii et lähtuda tuleb sellest, et me räägime kalmistust ja siis tuleb edasi mõelda, kuidas taastada selle väärikus. Maarjamäe puhul ei ole küsimus selles, kas me tunnistame selle koha punamonumendiks ja mis me selle punamonumendiga ette võtame.