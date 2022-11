OTSE POSTIMEHEST ⟩ Aivar Kokk: riigikogu fraktsioon ei tohiks kahtlast rahaeraldust esitadagi

Aivar Kokk: Mina ei ole ka kusagile helistanud. Tegelikult on nii, et kui sa oled oma piirkonnas aastaid ringi liikunud ja näinud, millised MTÜ-d või spordiklubid ja sihtasutused on tublit tööd teinud, siis sa teed selle otsuse ise. Helistada ja küsida on väga keeruline. Ma arvan, et kui keegi vaataks mu meilipostkasti, siis iga päev on üle Eesti tulnud erinevatelt MTÜ-delt, aga ka mõisaomanikelt palveid, et kas oleks võimalik ka nendele regionaalsete investeeringute raha jagada. Olen enamusele vastanud, et suhelge oma piirkonna saadikutega, kui nemad on valmis teid toetama, siis on väga tore. See arvamus, et keegi annab kuhugi viis tuha ja siis on seal pärast kõik roosiline, on vale. Ometi on täna iga spordiklubi õnnelik ka viiesaja euro pärast, sest selle eest saab kasvõi spordivõistlustele sõitmiseks bussi rentida või midagi muud teha. See on üks võimalus ka väljaspool Tallinna natuke raha jagada. Ma kinnitan ka, et selline rahajagamine on läbipaistev, seal on võimalik küsida raha konkreetsele MTÜ-le ja näha, milline riigikogu liige on seda teinud. Riigieelarves me ju jagame kümneid miljardeid ja kui keegi viitsib eelarvesse sisse vaadata, siis ta näeb, et raha jaotatakse nii konkreetsetele objektidele, aga on ka summasid, kuhu on taha kirjutatud, et ministeerium jagab.