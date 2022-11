SÕJASTUUDIO ⟩ Neeme Väli: lähiajal jääb Hersonis rahulikumaks ja intensiivsem sõjategevus koondub idarindele

Kas ukrainlased võiksid üritada Hersonis veel edasi liikuda või ei ole sel praegu mõtet?

Ma arvan, et sellel praegu ei ole väga mõtet, niipalju kui avaliku info põhjal võib otsustada, on seal rinne enam-vähem stabiliseerunud, mis on ka loogiline, sest jõgi on vahepeal ja venelased on tõmmanud oma kaitset isegi rohkem tagasi, kartes ukrainlaste rünnakuid. Ma usun, et seal on võetud selline operatiivpaus, et koguda jõudu ja oodata ka seda, et ilm muudaks maastiku jälle selliseks, mis võimaldaks rasketehnikaga manööverdada. Usun, et Hersoni piirkond jääb mõneks ajaks suhteliselt rahulikuks.

Selle sõja kulg on näidanud, et kumbki pool ei suuda pidavalt sõdida kogu rindejoone ulatuses, kas see järgmine koht, kuhu mõlemad pooled oma tähelepanu suunavad, võikski olla Donetsk?