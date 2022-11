Otse Postimehest: ⟩ Aivar Haller: Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, kui laps läheb vastuollu terve maailmaga

«Tavaliselt saab noor ise aru, kui asjad on käest ära läinud. Ent kõige hirmsam, mis saab juhtuda, on see, et laps läheb vastuollu terve maailmaga,» rõhutas Haller. Noorel peab olema vähemalt üks täiskasvanu, kellele ta saab rääkida, mis tegelikult toimus ja kes teda ilma süüdistamata ära kuulaks.