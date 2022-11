OTSE POSTIMEHEST ⟩ Martin Kadai: me teame, et järgmine pandeemia kunagi tuleb

Poliitikute seisukohalt on isegi mõistetav, et nad tahavad tegutseda ja näidata, et me midagi teeme. Kahetsusväärne on, et see tegutsemine läks mingil hetkel ikkagi liiga näiliseks ja sellist ekspertarusaama jäi järjest ja järjest vähemaks. Toon näitena, et kui ikkagi tuua piiridele relvastatud võitlejad tervisesündmuse korral, milleks ühe viirusnakkuse levik on, siis minu küsimus on, et mida me sellega teha tahame või mida me sellega saavutada tahame. Need relvastatud üksused ei hoia seda viirust ju kinni. Need võivad luua inimestele justkui turvatunde, aga see turvatunne on näiline.

Nüüd ongi küsimus, et kas me ei eksita hoopis inimesi sellise näilise turvatundega, et justkui hoiame viiruse tuleku ära, aga tegelikult me seda ei tee. Nii et siin on palju paradokse, millest on vaja õppida ja millest on vaja järeldused teha, et sellised asjad sellises ärevas ja segases olukorras ei korduks.

Kas oli ka riike, kes püüdsid käituda pisut teisiti?

Oli, nii Euroopas kui maailmas ilmselgelt eristus Rootsi. Kui vaadata Rootsi lähenemist, siis see oligi hästi sarnane sellele, mis oli varem justkui kokku lepitud, et me ei sulge piire, kui sellest päriselt kasu ei ole, me ei sulge ühiskonda, vaid kaalume seda kahju, mis sellega võib kaasneda.