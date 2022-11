JULGEOLEK TÄNA ⟩ Kas Poola ründamine toob muutuse? Millise?

Venemaa agressioon Ukraina vastu sai eile uue peatükki. Raketid tabasid NATO territooriumi ja öösel koos istunud NATO riikide julgeolekunõukogud on täiesti uus pööre senises sõjas. Kuidas reageerib Poola ning kuidas reageerib NATO ja USA? Kas see muutus toob NATO laevastiku Läänemerele? Kuidas reageeritakse sellele valearvestusele Moskvast? Kas see oli üldse valearvestus?