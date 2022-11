OTSE POSTIMEHEST ⟩ Arto Aas: sellist olukorda pole ammu olnud, et ka IT-sektor koondab

Me näeme päris palju, et sügise jooksul on olukord muutunud palju tõsisemaks ja meeleolud palju kurvemaks. Majandus on viimases kvartalis ilmselt kerges languses, jahtumise tunnet näeb igas sektoris ja kindlasti ka tööstuses. Standard on selles mõttes ilmekas näide, et tegemist on töötleva tööstusega, kus sisendhinnad on plahvatuslikult kasvanud - nii materjalide hinnad, tööjõu hind, aga eelkõige loomulikult energia hind. Samal ajal majandus jahtub, ebakindlust on hästi palju, mis tähendab omakorda, et mööblitootjatel on tellimusi vähem, on vähem kliente, kes tahavad praegusel ajal midagi ehitada või väga suuri investeeringuid teha. Nii et see on surve mõlemalt poolt, kulud on üleval, tulusid ei tule ja sa pead selles olukorras otsustama, kuidas käituda. Kas mõnda aega kannatad või teha need valusad otsused kohe ära. Tõepoolest, koondamisi on olnud ja ma kardan, et sel talvel me näeme neid veel.

Põhjuseid on tavaliselt sellise suure kriisi puhul ikkagi mitu ja need kriisid tavaliselt kulmineeruvadki seetõttu, et on palju erinevaid negatiivseid põhjusi, aga energiahindade kasv on loomulikult üks peamine. Paari aastaga on elektri hind viiekordne, gaasi hind on üheks korda tõusnud ja isegi, kui on tehtud investeeringuid, et tootmine oleks energiatõhusam, siis kogu sellist hinnatõusu on alla neelata väga keeruline, eriti energiamahukates tootmistes. Kõigil ei ole ju õnnestunud ka teha paremaid kokkuleppeid, et fikseerida hinda kusagil mõistlikul tasemel. Kui sul siis ka muud hinnad tõusevad ja samal ajal tellimused kukuvad, siis sa pead valima, mida teha. Koroonakriis õpetas, et ega inimestest kergekäeliselt keegi loobuda ei taha. Inimesi on Eestis vähe, oskustöölised on kulla hinnaga ja neid tahetakse kinni hoida, aga ühel hetkel on tööandja otsuse ees, et kas peab kellelgi laskma minna või võib mõne aja eest tervikuna pankrotti kukkuda. Standardi puhul me ju täna ei räägi pankrotist, pankrotte veel on suhteliselt vähe, aga me siiski näeme, et inimesi koondatakse, et mingi osa ettevõttest jääks ellu. Rasked ajad tuleb üle elada, võib-olla aasta või kahe pärast läheb juba paremaks. Erandlik või isegi esmakordne see, et ka tehnoloogiasektor ja IT-sektor koondab, ka seal on suur jahtumine toimunud, sellist olukorda pole ammu olnud. Koroonaaja elas ju tehnoloogiasektor suhteliselt muretult elas üle, pigem isegi kasvas, nüüd on aga jahtumine jõudnud ka IT-sse ja tööstusesse, nii et ilmselt on see suhteliselt laia mõjuga. Neljandas kvartalis näeme tõenäoliselt, et tööpuudus kasvab ja mõned ettevõtted panevad oma uksed kinni.