OTSE POSTIMEHEST ⟩ Priit Sauk: ma kindlasti ei luba igale kilomeetrile hooldeautot

Ma arvan, et tänane geopoliitiline olukord on tähtsustanud kõiki ühendusteid Euroopa suunal, olgu see siis maanteetransport või raudteetransport ja seda öeldakse ka väga selgelt välja. Samuti on meie asukoha mõttes aru saadud, et oleme oma Baltikumiga nagu saareriik võrreldes Euroopaga, et meie ühendus on väga kasin ja sedagi ühendusteed ei ole täna piisavalt arendatud.

Ma arvan, et senised otsused selles vallas on ainuõiged. Eesti-suguses väikeses riigis tuleb teha hooldust nii palju, et sõidutingimused oleksid ohutud, aga ei tohi unustada, et liikluses on siiski igal osapoolel oma vastutus, ka liiklejal endal. Seda ei teki mitte kunagi, et ühelgi maanteelõigul ei oleks poole tunni vältel libedust, seda ei ole võimalik saavutada. Riigiteede võrk on umbes 16 000 kilomeetrit ja panna iga nelja või viie kilomeetri tagant hooldeauto liivakoormaga ootama, seda ei ole võimalik saavutada. Me teeme tarka planeerimist läbi selle, et teedele on rajatud umbes paarsada ilmakeskust, mis annavad infot, et kus võiks minna rutem libedaks või kus tuleb sadu või kus toimub jäätumine ja sellele reageerivad läbi juhtimiskeskuste hooldepartnerid. Ma arvan, et see on ainuõige, mõistlik ja vajalik, nii et ma kindlasti ei luba igale kilomeetrile hooldeautot ja see ei ole ka Eesti riigi jaoks mõistlik. Kutsun üles autojuhte, et kui on libe, võtke hoog maha, see on ka teie vastutus. Olles ise samuti autoroolis, saan ma aru, millest ma räägin.