«Õhtu!» Külla tulevad Eestimaa kaunid Kadrid - Kadri Voorand, Kadri Rämmeld, Kadri Kõusaar ja Kadri Koppel

Kadripäeva eel kutsusime endale külla Eestimaa kaunid Kadrid - Kadri Voorand, Kadri Rämmeld, Kadri Kõusaar, Kadri Koppel. Saame teada, kes neist kandis nooruses hüüdnime kole-Kadri, kus riigis on Kadri vana mehe nimi, kelle kodu on põlenud ja kes aega veetnud legensaarse vene luuletajaga! Ilmus Eesti esimene koerte küpsetiste raamat. Katsetame retsepte ning koerad saavad otsustada, kelle kook on maitsvam.