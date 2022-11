OTSE POSTIMEHEST ⟩ Maret Maripuu: lisaks peretoetustele vajab 1. jaanuariks IT lahendust ka uus pensionide tulumaksuvabastus

Töötame igapäevaselt palehigis, et nende arendustega hakkama saada. Tänasel päeval on nii sotsiaalkindlustusamet kui TEHIK ja meie arenduspartner saanud aru, et kõikide arendustega me 1. jaanuariks valmis ei saa ehk variandist A oleme jõudnud varianti C, kus teatud hulk töid tuleb teha käsitsi. Pensionide puhul on väga erinevaid võimalusi, oleme jõudnud 14 erineva pensionigrupini ja see toob kaasa 115 erinevat stsenaariumi. Mida erilaadsemad on pensionid, seda rohkem tuleb teha kontrolle ja kuna me teema palju käsitsi, tuleb arvestada, et käsitsitöö toob kaasa vigade tekkimise ohu. Ma siiski väga loodan, et kõik sujub tõrgeteta.

Sõltub sellest, milline on konkreetne muudatus. Kui räägime juba olemasolevast süsteemist, kus me muudame ainult numbrit, siis ideaalolukorras oleks on selliseks arenduseks vaja umbes kolm kuud, et kirjeldada protsessi, teha arendus ja kui see on valmis, siis testida. Me vaatame testkeskkonnas, kas õiged inimesed saavad õigeid summasid. Enne rahasumma väljamaksmist teeme väga erinevaid kontrolle, olenevalt sellest, millise toetuse või pensioniga on tegemist. Näiteks 1. aprillil jõustunud vanemahüvitis läks väga paindlikuks ja väga personaalseks, aga mida isiklikum üks või teine toetus on, seda rohkem võtab aega arendus. Vanemahüvitise ettevalmistamiseks oli sotsiaalkindlustusametil koos partneritega aega kaks aastat, arenduse käigus aga selgus, et see, kuidas seadusandja oli ühte või teist asja näeb, on väga keeruline ja vahepeal seadust ka muudet. Nii et kui seadus 1. aprillil jõustus, tulid välja veel ka vead ja esimest korda läks meil vanemahüvitise väljamaksmine ilma apsudeta alles 1. septembril. Aprillist kuni juuli lõpuni tegid sotsiaalkindlustusameti inimesed vigade lappimiseks üle seitsme tuhande ületunni, mis tähendaks tavalisse töötundidesse panduna, et juurde oleks vaja olnud palgata 10 inimest. Nii et arendused on keerulised ja mure on ka selles, et IT -sektoris ei leidu just väga palju vaba tööjõudu.