Otse Postimehest ⟩ Terviseala asekantsler Heidi Alasepp: Kiirabi visiiditasu kehtestamist tasub kaaluda

Jaa, need on valusad valikud. Pean tunnistama, et ma olen hästi kehv B-plaani tegija. Mulle meeldib koostada A-plaan nii, et seal on erinevad variandid, aga see oleks hooliv plaan. Ei tahaks öelda, et keegi on tähtsam kui mõni teine. Nii väikeses riigis kellegi abita jätmine on väga kurb stsenaarium. Pigem tuleb kokku panna plaan, kus ka noored õed-arstid tahavad süsteemis osaleda. Selleks on vaja, et maailmas tunnustatud uued ravimeetodid jõuaksid ka nende meedikute patsientideni. Eesmärgiks peaks olema turvaline ja elanike hea tervisega riik.