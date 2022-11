SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: väga suurt muudatust USA vahevalimised Ukraina abistamisel kaasa ei too

Kui palju on alust kartusel, et juhul kui pärast vahevalimisi saavad USA kongressis suurema mõjuvõimu vabariiklased, võib USA toetus Ukrainale väheneda?

Ma pigem kaldun arvama, et nendel juttudel väga palju alust ei ole ja seda kahel põhjusel. Eelkõige on Ameerika välispoliitika ikkagi väga tugevalt presidentaalse riigi välispoliitika, presidendi ja tema administratsiooni võim välis- ja kaitsepoliitika küsimustes on ülekaalukalt olulisem kongressi rollist. Teisalt on tõesti vabariiklaste hulgas, eelkõige Trumpi tiiva vabariiklaste hulgas neid, kes ütlevad, et USA on Ukrainat juba liiga palju abistanud ja abiprogrammid tuleks üle vaadata, aga nii ei arva enamus vabariiklastest. Ma usun, et enamus vabariiklastest ja enamus demokraatidest kokku, on endiselt sellel positsioonil, et abiprogramme Ukrainale tuleb jätkata senisel kujul. Ameeriklased võivad siiski hakata rohkem rõhuma sellele, et ka Euroopa riigid peavad enam panustama. Senini on USA panus eelkõige sõjalise abi osas olnud ülekaalukalt suurem kui Euroopa riikide oma, aga siin on ka objektiivsed põhjused, Euroopa riikide varud ei ole väga suured.

Nii et sellised emotsionaalsed jutud, et Ukraina abistamise asemel tuleks pigem valmis ehitada müür lõunapiirile, need ongi valimiseelsed jutud?