SÕJASTUUDIO ⟩ Margus Martin: kahjuks ei jõua ka Ukrainas kogu humanitaarabi kohale

Hinnatõus on ka Ukrainas tuntav, kõige ilmekam näide on kanamunad, need on seal ikka juba kulla hinnas. Lõuna-Ukrainas on suured kanafarmid ja venelaste raketirünnakud on tabanud ka neid, viimastel andmetel tapeti rünnaku käigus neli ja pool miljonit kana, nii et keskmine kanamuna hind on seal praegu 10 grivna ümber, see on 27 eurosenti

Teada ju on, et igas sõjas on neid, kes seda oma huvides ära kasutavad, kuidas on Ukrainas kasvõi humanitaarabiga, kas kõik jõuab kohale?