OTSE POSTIMEHEST ⟩ Mari-Anne Härma: koroonaga läheb leebemaks, aga gripihooaeg võib tulla tõsine

Praegu on oluline jälgida natuke raskemalt kulgevaid haigusjuhte ja selle informatsiooni me saame perearstidelt ning jätkuvalt tuleb vaadata olukorda haiglates. Tähtis on teada, kas haiglasse satutakse Covidiga või sellega kaasneva haigusega ning kas haiglasse sattuvad inimesed vajavad intensiivravi või juhitavat hingamist. Haiguse raskusaste on samuti oluline.

Sellise informatsiooni saame me juba haiglatest. Nii et on mitmed moodused, kuidas me olukorda vaatleme, sekveneerime ka tüvesid ning kõik see kokku annabki pildi, mis kursil me siis jätkuvalt oleme.

Kuidas on olukord haiglates, kas võib öelda, et üldiselt inimesed enam koroonasse ei sure?

Surevad ikka, ja just seetõttu ongi oluline, et riskirühma inimesed astuksid samme, et ennast viiruse vastu kaitsta ja teeksid ära tõhustusdoosi. Me näeme seda ka praegu, et vanemaealistele riskirühma inimestele on see haigus surmav – eriti nendele, kellel ei ole immuunkaitset.

Terviseameti poole pealt me küll teame, et haiglad tulevad koormusega toime, aga see on nii-öelda riigi vaade, inimese-poolne vaade on see, kuidas tema haigusest välja tuleb, ning see on inimese enda käes ja selleks saab nii mõndagi ära teha.