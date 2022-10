SÕJASTUUDIO ⟩ Riho Terras: venelased saavad aru, et Hersoni hoidmine on sõjaline enesetapp

Saatejuht on Ulla Länts.

Pärast rünnakut Sevastopoli sadamale teatas Venemaa, et loobub Musta mere viljakokkuleppest, kas see on venelaste järjekordne samm survestada mitte ainult Ukrainat, vaid kogu läänemaailma?

Kogu läänemaailma kindlasti, eriti mõjutab see Aafrikat, kes sellest teraviljast väga palju sõltub. Ukraina on üks maailma suuremad teraviljatootjaid ja neil on välja saatmata veel meeletutes kogustes eelmiste aastate teravilja. Igasugused pidurdusprotsessid mõjutavad kõige otsesemalt just maailma toidutagavarasid ja nendes küsimustes on kõige haavatavamad Aafrika riigid. Aafrika riikides pole kahjuks veel arusaama, et just Venemaa kahjustab nende huvisid ja poliitilised ringkonnad Aafrikas paljuski toetavad Venemaad. Samas annab Euroopa Liit Aafrikale väga palju abi, nii et Euroopa Liit võiks siiski võtta seisukoha, et kui mõni sealne riik on otsustanud, et käitub Venemaad toetades Euroopa Liidu põhimõtete vastaselt, siis keeratakse nende jaoks ka Euroopa toetusekraan kinni.

Viljakokkuleppe teised osapooled Türgi ja ÜRO on kinnitanud, et kavatsevad lepet jätkata, on see võimalik?