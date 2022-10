VÄLKVIDEO ⟩ Kalev Stoicescu: ma hakkan üha rohkem kahtlema, et Venemaa rahvas ärkab ja astub Putini režiimi vastu

Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu ütles Postimehe otsesaates «Sõjastuudio», et olgugi, et sõjategevus ei ole hetkel laienenud, on ohumärgid selleks siiski olemas ja võibolla Venemaa presidendi Vladimir Putini viimane meeleheitlik samm ongi see, et laiendada sõda, et tekitada suuremat kaost ja siis sellest kaosest oma «kala» püüda.