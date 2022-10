OTSE POSTIMEHEST ⟩ Margo Klaos: inimesi hakatakse hädaolukorrast SMS-sõnumitega teavitama juba järgmise aasta algul

Päästeametist rääkides tuleb kohe meelde, et seal töötavad pühendunud professionaalsed inimesed, kellele makstakse väga vähe palka, miks te soovite sellist ametit juhtida?

Kuna selle ametkonnas on veel päris palju muid asju, nendeks on näiteks abivalmidus, julgus, usaldusväärsus. Just need tegrid peaksid tooma väga palju inimesi päästeameti juurde ja see on see, mis hoiab ka mind päästeameti juures väga-väga kinni.

Mis tuleks päästeametis teisiti teha, need ülisuured reformid said ju juba tükk aega tagasi ära tehtud?

Pigem tuleb alati vaadata seda, mida ühiskond päästeametilt ühel või teisel ajahetkel vajab. Praegu on küll väga keeruline ja raske, aga samas on see väga huvitav periood, kus päästeametit vajatakse ennekõike selleks, et üles ehitada ka sõjaaegset elanikkonna kaitset. Tegemist on valdkonnaga, mis on juba pikka aega ootel seisnud, suuri arenguid ei ole olnud, aga just päästeamet on see, kes saab siin midagi ära teha.

Tõenäoliselt ei valmistu me täna ainult tormiks ja ei manitse inimesi korstnaid pühkima, vaid nüüd tuleb valmistuda ka sõjaolukorraks. Kui valmis oleme täna sõjaolukorraks?