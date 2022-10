Sõjastuudio ⟩ Stoicescu: Putini soov on murda Ukraina eeloleval talvel

Venemaa on väitnud, et Ukrainal on plaan « räpast pommi » kasutada, samas lääneriigid on kinnitanud, et tegemist on desinformatsiooniga, aga kardetakse, et see on selline Venemaa strateegia – kõigepealt tekitada palju kära ja siis öelda, et näete, meil oli õigus, Ukraina kasutaski seda relva, ehkki nad võivad ise seda teha « vale lipu » all?

On ebaõiglane sõna «räpane» suhtes öelda, et ainult selline pomm saab olla räpane. Putin on ise räpane ja kogu tema režiim ja see sõda, kui me räägime räpasusest kui sellisest. Venemaa kaitseministeerium selgitas väga täpselt välja, milline see räpane pomm on: see on siis konteiner, ilmselt metallist, milles on radioaktiivne aine, kui palju seda seal on ja kui kõrge radioaktiivsusega see seal on, seda me ei tea ja siis on lõhkeainet kõvasti seal. See siis plahvatab ja paiskab seda radioaktiivsust laiali. Mul ei ole kahtlustki, et nad teavad väga täpselt, kuidas selline räpane pomm välja näeb, mida nad kirjeldasid üksikasjalikult. Just sellepärast, et see on ju neil endal olemas. Nad pakkusid välja ka variandi, kust Ukraina saaks materjali selleks – Tšernobõli tuumajäätmete hoidlast jne. See on kõik üks järjekordne Vene muinasjutt, et Ukraina koos Läänega lausa valmistuvad sellist «räpast pommi» kasutama. See on ju osa sellest eskalatsioonist, sest Putini sammud on alati lähtunud eskaleerimisest ehk pingete tõstmisest. Dnepri jõel on Kahhovka tamm, mida nad samuti üritavad sisuliselt massihävitusrelvana kasutada, sest selle tammi taga on 13 miljonit kuupmeetrit vett ja kui see valla pääseb, pühib see 80 asulat tee pealt ära - inimesi, kes ei tahagi võibolla sealt ära kolida. Nii et see ongi hirmu külvamine ja ähvardamine ja võibolla nad ühte või teist teevadki – selle Kahhovka tammi nad võivad õhku lasta mingil hetkel. Siis, kui nad näevad, et nad ei suuda Hersoni linna enam hoida näiteks.