OTSE POSTIMEHEST ⟩ Daniel Vaarik: on oluline, et kellelgi ei oleks liiga palju võimu

Julgeolekukaardi puhul tundub isegi vale öelda, et sellega mängitakse, sest julgeolek ongi päris teema ja ma arvan, et see ei kulu. Reformierakonnale see sobib, kuna nad on võimul ja teinud palju otsuseid, mis on seotud julgeolekuga ehk siis nende poolt on selgelt näha, et nad seda kaarti ka tohutult palju kasutavad ning see toimib väga hästi. Nüüd on küsimus, et kas sellest võiksid osa saada ka teised. On ju näha, kuidas mõned erakonnad püüavad samuti julgeolekuteemal sõna võtta, aga see kostub vähem, sest on üks, kes seal tenniseväljakul seda kogu aeg raiub. Tema peal on prožektorid, kuna tema on parajasti võimul. Näiteks, kui Kaja Kallas läks rahvusringhäälingusse elektrikatkestuse jutuga, siis saigi seda teha ainult tema, kuna tema on peaminister. Sotsiaaldemokraatide juht või Eesti 200 juht ei saa niimoodi eetriaega võtta. Arvan et Reformierakond kasutab julgeolekut kuni valimisteni ja kui nad just suuri möödapanekuid ei tee, siis toob see neile palju hääli. Teised muidugi üritavad neil seda käest ära tõmmata, nagu juhtus näiteks gaasiterminali Soome mineku puhul, siis said teised öelda, et vaadake, ise olete julgeoleku eest väljas, aga tegelikult ei saa hakkama.