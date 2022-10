SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: suuri raketi- ja droonirünnakuid Venemaa rohkem korraldada ei suuda

See ongi inimkilp. Nad ei viigi neid 60 000 sealt ära, seda ei suudeta teha. Olen üsna kindel, et nad ei suuda ka kõiki oma vägesid sealt ära viia. Kõik sõltub sellest, kui tugevalt Ukraina peale surub, kas ta läheb mingil hetkel manööverüksustega pealetungile või lihtsalt hävitab neid kaugtulega.

Aga nad ei suuda seda 60 000 sealt üle Dnepri viia, see on päris kindel. Küll aga saavad nad evakuatsiooni sildi all viia väiksemaid gruppe üle Dnepri ja kombineerida neid sõjaväelastega. Ukrainlastel on keeruline rünnata praame, kui seal on ka tsiviilelanikud. Samas on see suur ja keeruline operatsioon, et seda igapäevaselt niimoodi teha ei suuda.

Kui palju võiks sõjaväelaste kõrval olla Hersonis veel okupatsioonirežiimi tegelasi?

Olen aru saanud, et Hersoni linnas neid veel on, aga muudest asustatud punktidest on nad juba lahkunud. See on ka kindel märk, et venelased sealt ära lähevad.

Nädalavahetusel helistas Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu mitme riigi kaitseministrile väitega, et Ukraina võib kasutada n-ö räpast pommi. Kas siit võib välja lugeda, et Venemaal endal on midagi räpast käsil? On see järjekordne tuumarelvaähvardus?

Mina peaksin seda rohkem psühholoogilliseks survestamiseks, ühtpidi tahetakse anda märku, et tuumateema ei ole lõppenud, et see on veel õhus, ja mängida niimoodi ka hirmu peale.