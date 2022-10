SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Kahhovka tammi õhkimisel võivad uppuda tuhanded sõdurid

Kui venelased läänekaldalt tõesti käsukorras ära tulevad, siis vajab Kreml sellele mingit head põhjendust.

Neil ei ole vaja head põhjendust, Kremlist tuleb järjekordne suur vale. Ilmselt öeldakse, et me õgvendame rindejoont ja lööme vaenlase omal maal puruks ning kohe algab imerelvadega uus pealetung. Nagu nad ütlesid ka pärast kaotust Harkivi all ja nagu nad ütlesid pärast kaotust Kiievi all. Tulevad jälle välja mingisuguse valega.

Mõni päev tagasi hoiatas üks Ukraina kindral, et venelased võivad tungida Ukrainasse läbi Valgevene. Kui tõsine oht see on?

See on täitsa tõsiselt võetav. Täna on eesmärk rünnata Lutski suunas, kus Ukraina treenib ja varustab oma vägesid. Tõenäoliselt luuakse Venemaa ja Valgevene ühine grupeering. Erinevad analüütikud küll arvavad, et see ei ole tõenäoline, aga venelased pole ju kunagi ratsionaalselt käitunud.

Ma arvan, et see oht on olemas. See oleks muidugi Lukašenka lõpp, kui Valgevene lisaks sõja toetamisele astub ka üksustega sõtta. Valgevene taristut on venelastel vaja oma mobiliseeritute väljaõppeks.

Kui suurde ohtu võiksid sel juhul sattuda ukrainlaste Poola poolt tulevad varustuskanalid?

Need satuvad ohtu ja see on üks Venemaa ähvardusi. Ukraina peab hoidma arvestatavat väekontingenti, et kaitsta Kiievit ja kaitsta oma formeerimisbaasi.

Veel mõni aeg tagasi rääkisid venelased tuumaõppustest. Kuhu need jäid?

Need ei ole ära jäänud, me täna teame vaid seda, et need pole toimunud, venelased võivad seda veel teha. Õppused on üks variant olukorra eskaleerimiseks ja heidutuseks.

Putin on kuulutanud okupeeritud aladel välja sõjaseisukorra. Mida see tähendab?

See tähendab seda, et nad võivad okupeeritud aladel teha seda, mida tahavad. Kehtestada regulatsioone ning komandanditunde ja rekvireerida. Nad oleksid seda ka muidu teinud, aga see on veel üks samm eskaleerimiseks.

Kui rääkida, kuidas Putin võib veel eskaleerida – lisaks sellele, et ta otsib kolmandast maailmast endale liitlasi –, siis mobilisatsiooni asemel saab ta teha üldmobilisatsiooni, kuulutada Venemaal välja sõjaseisukorra ja kasutada tuumarelva.