OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pentus-Rosimannus: kui kellelgi on tahtmine poliitilist kiusu ajada, leiab ta selleks ikka võimalusi

Kontrollikoja liikme määramisel ja ka kuulamisel europarlamendis on oma kindel protseduur. Eelnevalt saadetakse pärsi põhjalik kirjalik küsimustik kõikidele kandidaatidele. Küsimused on standardsed, need on kõigile kandidaatidele alati ühesugused. Ka selles ankeedis, mille mina olen kirjalikult esitanud, tuli mul esmalt loetleda oma senise tegevuse olulisemaid saavutusi ja kirjeldada oma senist tegevust. Teise osa ankeedist oli spetsiifiliselt kontrollikoja töö keskne, kus oli vaja näiteks analüüsida ja hinnata, kas ja kui suur roll peaks kontrollikoja töös olema tulemusaudititel. Kontrollikoja töö ise tähendab seda, et hinnatakse, kuidas on Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutatud, kas reeglitest on kinni peetud ja ka on jõutud eesmärgiks seatud tulemusteni. Olen ka varasemalt tähelepanu juhtinud, et kui me räägime Euroopa Liidu raha kasutamisest, siis eesmärk ei saa kunagi olla raha hästi kiiresti ära kasutamine, vaid eesmärk peab alati olema seotud sellega, et suured investeeringud oleksid tulemuslikud. Nii, et see on ka osa Euroopa Kontrollikoja tööst ja see on ka osa sellest ankeedist. Ankeedis kirjapandu alusel toimub Euroopa Parlamendi komisjonis kuulamine, kus mul tuleb selgitada oma seisukohti ja kus üsna intensiivse küsitluse käigus mind igakülgselt testitakse, kontrollitakse teadmisi ja hinnatakse, kas mul on kontrollikoja tööks olemas nii teadmiste kui kogemused.