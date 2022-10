OTSE POSTIMEHEST ⟩ Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut: ka mina soovisin, et see laev tuleks Eestisse

Õiendame kohe alustuseks ära.LNG laev läheb Soome. Kes või mis siis ikkagi süüdi on?

Selles on süüdi ikkagi Soome, kes rentis selle laeva kümneks aastaks ligi poole miljardi euro eest. Kuna see otsus kevadel Soome poolt tehti ära, siis väga keeruline on juhtohjasid Eestil enda kätte võtta pärast seda.