OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Hussar: meil olid Kristina Kallasega erimeelsused erakonna juhtimise stiili ja viisi osas

Mis on nüüd erakonnas teisiti, mida sa teisiti tegema hakkad?

Ma kindlasti tahan rohkem kaasata erakonna liikmeid, tahan ehitada erakonna organisatsiooni ja tahan kindlasti rohkem panustada sellesse, et erakonna sõnumid oleksid selgemad, arusaadavamad ja et me läheksime valimistele löögivõimelisena. Just sellisena, et me mitte ainult ei saaks kaasa rääkida, vaid saaksime moodustada ka järgmise valitsuse.

Kuidas sa kavatsed oma paati tõmmata need inimesed, kes toetasid Kristina Kallast?

Nad on kõik minu inimesed, meil on üks maailmavaade ja meil on üks ettekujutus, kuidas Eestit peab juhtima. Minu väga selge soov on, et need inimesed kuuluksid täpselt sama moodi minu meeskonda ja ma tean, et see õnnestub. Ma andsin soovituse, et Kristina Kallas valitaks juhatusse ja tegin mõlemale erakonna juhiks kandideerinule ettepaneku, et nad oleksid Eesti 200 aseesimehed.

Valimiskampaania on alanud, selle näiteks on eilne EKRE meeleavaldus ja täna alanud Reformierakonna eelvalimiskampaania, tegelikult läheb teil kiireks?