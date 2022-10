OTSE POSTIMEHEST ⟩ Urmas Mardi: lõpmatuseni ei saa kokku hoida, majas peab olema mõistlik temperatuur

Neid küsimusi on ette tulnud, võib-olla viimasel ajal mitte väga palju, sest ilmad läksid jahedaks ja ma arvan, et lõviosal kortermajadest on tegelikult küte sisse lülitatud. Kuu aega tagasi olid heitlikud ilmad ja siis oli küll selliseid murelikke inimesi, kes kurtsid, et neil on toas 15–16 kraadi sooja ja küsisid, mida teha. Tegelikult on võluvõti maja enda käes, olen kindlalt seda meelt, et lõpmatuseni ei saa kokku hoida, majas peavad siiski olema mõistlikud elamistingimused. Seal peaks olema hea ja tore olla. Oluline on seegi, et majja ei tekiks liigniiskust. Just seetõttu peaks olema korteriühistu juhatus sedavõrd kompetentne, arvestama inimeste soovidega ja kütte sisse lülitama.

See on päris keeruline teema, tihti küsitakse ka minu käest, et kui palju peab olema korteri sisetemperatuur. Olin ise selle menetluse juures, kui seadusesse sai sisse kirjutatud, et korteri omanik peab tagama, et korteris on mõistlik temperatuur ja mõistlik niiskuse tase. Samas ei ole seadusesse kirjutatud numbrit, mis see mõistlik temperatuur on. On olemas üks vana majandusministri määrus eluruumidele esitatavate nõuete kohta, kus räägitakse 18 kraadist ja ma ise arvan, et see võikski olla see miinimum. Kui aga kuulata selle valdkonna asjatundjaid, siis inimese mugav elutegevus ja elamiseks vajalik temperatuur võiks olla üle 20 kraadi. Nii et ühistu peab otsustama ja nagu me teame, siis 1 kraad sooja on 5 protsenti küttekuludest. Ma kindlasti tahaks panna ühistutele südamele, et ärge palju laske inimestel külmetada.