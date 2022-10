JULGEOLEK TÄNA ⟩ Krimm on Venemaa jaoks taas muutumas saareks

Jätkuvalt teemaks on sõda Ukrainas ja sellest tulenev ohupilt meie regioonile ning Euroopale tervikuna. Olukord Ukraina rinnetel on muutunud Venemaa kahjuks, mis paneb neid järjest rohkem ja brutaalsemalt ründama tsiviilelanikkonda. Krimmist on Venemaa jaoks taas saanud saar. Mida Eestil selles õppida on? Valgevene on taaskord reaalsele sõtta astumisele lähemal kui kunagi varem see toob muutusi ka Balti regioonis. Lisaks on Välisluureamet saanud uue juhikandidaadi.