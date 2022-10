Sõjastuudio ⟩ Leo Kunnas: Venemaa ei karda absoluutselt NATO-t

Mul on raske mingit otsest prognoosi teha, kas Venemaa võiks seda olukorda kuidagi edasi eskaleerida. Me teame seda, et Venemaa, vaatamata oma läänevaenulikule retoorikale, ei karda läänt. Venemaa ei karda selles mõttes läänt, et siin ei ole vägesid. Alates Põhja-Norrast kuni Kaliningradini on praktiliselt kogu Lääne sõjaväeringkonna maa-ala vägedest tühi. Need on saadetud Ukrainasse, mis on märk sellest, et Venemaa ei karda absoluutselt NATO-t. Kaug-Idas ei ole olukord nii, Hiina piiri ei ole vägedest tühjaks tehtud – seal tehti alles suured õppused Vostok 300 000 osavõtjaga. Oleks võinud ju kõik need 300 000 tuua rindele ja püüda seda olukorda enda kasuks keerata, aga nad ei teinud seda. Siis on küsimus, et miks nad ei teinud seda. Keda nad tegelikult kardavad ja kus on lihtsalt tühi retoorika? Kui nad NATO-t vähegi kardaks, siis loomulikult oleks see vägede paigutus hoopis teine. Miks võibolla ka see Nord Streami teema on üles tulnud ja miks see diversioon sellisena on tehtud, kui seda vaadata Venemaa vaatepunktist, siis Venemaa Balti laevastik on ju rakendamata. Seda ei saa ju läbi Bosporuse praegu sõja ajal sinna saata, sest rahvusvahelised konventsioonid põhimõtteliselt keelavad seda ja Türgi ei laseks neid ka läbi ning ka sõjaliselt ei oleks neist laevadest kasu. Aga Venemaa vaatabki, et kõik teised sõdivad, aga mis teie, Balti laevastik, teete? Mis on teie osa meie suure isamaa kaitsmisel? Selles kontekstis saab neid rakendada ja selles mõttes seda kohalolekut nad saavad hoida ja suurendada siin Läänemerel. Aga ainuüksi laevastikuga midagi sõjaliselt ära teha, seda nad päris ei suudaks. Kindlasti meie partnerriikide luureteenistused ja ka meie ootame uusi hübriidsõja rindelõike, mida avatakse. Isegi ei suuda täpselt ette kujutada, millised need kõik võivad olla. Põhjamaad hindavad tõsiseks ohtu, et merealune infrastruktuur võib olla edasiselt ohustatud – siin on ju palju kaableid, Nord Stream ei ole ainus gaasijuhe, siin on kõike. See häiriks tõsiselt energiavarustust ja normaalset elu, kui Venemaa püüaks seda teha.