SÕJASTUUDIO ⟩ Mida on Ukraina sõjast merejulgeoleku vallas õppida? Stuudios on Kalle Laanet

Eelmisel nädalal aset leidnud Nord Streami gaasijuhtme ründamine Taani ranniku lähistel tõi taas päevakorda Läänemere julgeolekuolukorra ning kaitstuse küsimuse. Millised on mere kuritarvitamise võimalused ja kui hästi Läänemereriigid nendega võitlemiseks valmistunud on? Mida on Ukraina sõjast merejulgeoleku vallas õppida? Neil ja teistel merejulgeolekuga seotud küsimustel arutlevad endine kaitseminister Kalle Laanet ja saatejuht Meelis Oidsalu.