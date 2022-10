Otse Postimehest ⟩ Slava Ukraini tegevjuht: kuulsime mehi juba suvel ütlemas, et neil oli kevadel vormidega probleeme

Jah, sest seni on olnud näha, et meestel on erinevad vormid, erinevad riided – see kõik, mis nad on poest kätte saanud või vabatahtlikud on toonud, oli kõik väga kirju. Kuigi meie vorm on pisut teistsugune, on see täpselt sama kangas, mida kannab Ukraina armee ja nii nad näeksid ühesugused välja. See tõstab sõduritel vaimu ja on oluline ka, et kui nad on väljas, siis nad näeksid ühesugused välja. Nii on neil lihtsam vaenlasi eristada.