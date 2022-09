VÄLKVIDEO ⟩ Eerik-Niiles Kross: Putinile tuleb öelda, et tuumarelv garanteerib tema võimult kukkumise

Kross usub, et Putinil puuduvad pigem kavatsused tegelikult tuumarelva kasutada, vaid nii kaua, kui tal see ähvardus on taskus ja kõik teavad, et tal on maailma suurim tuumaarsenal, kõik teavad, et ta on võimeline hullumeelseid asju tegema ja kõiki rahvusvahelisi norme rikkuma, on tal olemas heidutusvahend. «Nii kaua, kui Putin arvab, et ta võib selle tuumapommiga vehkimise teel midagi saavutada või veel hullem, kui ta arvab, et ta võiks tuumarelva kasutamisega midagi saavutada, siis on see oht suurem,» selgitas Kross, kelle hinnangul ei tohiks lääneriigid seesugustele provokatsioonidele järgi anda.