Sõjastuudio ⟩ Eerik-Niiles Kross: Venemaa täieliku isoleerimiseni on veel pikk maa minna

See on heidutus, et «ameeriklased, ärge tulge vahele, muidu tuleb tuumasõda». Ja ameeriklased vähemalt mingi piirini usuvad seda. Ja seal ongi see keeruline moment, et lõppude lõpuks lääneriikide valitsused vastutavad oma inimeste eest ja kas sa julged võtta selle riski, et Putin lubab küll, et saadab tuumaraketi, aga ma ikkagi aitan Ukrainat, ja kui palju ma siis aitan, ja kas seal on mingi piir, mille ületamine võiks tõepoolest esile kutsuda tuumarünnaku.

Mulle tundub, et pisut me pingutame sellega üle ja on väga ohtlik minnagi sellega lõpuni kaasa. Kui aktsepteerida seda stsenaariumit, et Putin lubas tuumarünnakut, järelikult me peame tagasi tõmbama, sest muidu tuleb tuumasõda – see tähendaks ju seda, et venelastel on meetod, millega ükskõik mida saavutada. Siis nad võiksid järgmisena võtta mõne teise riigi ja öelda, et kui me seda ei saa, siis tuleb tuumasõda. Ja see oleks ju põhimõtteliselt alistumine.