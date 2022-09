OTSE POSTIMEHEST ⟩ Peep Peterson: täiesti realistlik, et meedikute palgad kasvavad 19 protsenti

Sellisel kujul ei oska öelda. Iga kord, kui ülesandeid juurde pannakse, öeldakse, et see on optimaalne ressursikasutus. Kui juba tegeled lepingutega, äkki teed kiirabilepingud ka ära. Väga keeruline on riigil hoida mingeid tervishoiutegevusi ühes või teises asutuses lahti ja lisaks veel haigekassas. Viimane kord, kui haigekassasse tulid kulud ilma tuludeta sisse, oli psühhiaatrilise sundravi korraldamine.

Me küsisime lisaraha järgmise aasta eelarves selleks, et hoida haigekassa ravirahast eraldi ravikindlustamata ukrainlaste ravikulud ligi 50 miljonit eurot – selle tahaks jätta valitsuse kanda. Ja ka selleks, et valitsus on teinud igaks juhuks ülekattega koroonavaktsiinide ostulepinguid 6 miljonile vaktsiinile summas 26 miljonit eurot, millest osad lähevad annetamiseks või millekski muuks. Küsisime raha ka koroonaravimite eellepingu väljaostukohustuse kohta, mida Eesti ära ei kasuta. Ühesõnaga, et haigekassale kaetaks erakorraliste kriiside kulud. Muuhulgas küsisime investeeringut ka Tallinna haigla omaosaluse eest maksmiseks riigi poolt. Kõige kallim komponent oli palkade kasv üle 100 miljoni euro.

Ametiühingud on kindlasti nõus välja ütlema oma taotluse, aga läbirääkimised käivad, nii et tõde on alles õhus. Peame ka vaatama, palju teised valdkonnad on saanud. Üks asi, mida me ei taha näha on see, et tervishoiutöötajate palk suhtes keskmisesse väheneb. See on kindlasti välistatud.