OTSE POSTIMEHEST ⟩ Õiguskantsler: riigikogu peab selgitama, milline on seos valimisõiguse äravõtmise ja julgeolekuriskide vahel

Oli küll, kohaliku omavalitsuse ülesannete ring on peale Teist maailmasõda muutunud, varem meil sellist eristumist ei olnud, kohalikud omavalitsused olid siis riigihalduse osa ja keegi ei hakanud vahet tegema, et on see nüüd kohaliku elu või riigielu küsimus.

Nii et meie tänases põhiseaduses on see eristus üsna teadlikult sisse pandud, mitte seetõttu, et kardeti, et venelased hakkavad Narvas mässama ja teevad referendumi?

Meie tänases põhiseaduses on teadlikult tõmmatud piir, millised on kohaliku omavalitsuse küsimused ja millised riigielu küsimused. Näiteks pronkssõduri teisaldamine on riigielu küsimus, sellekohane seaduseelnõu käis ka 2007. aastal riigikohtus ja riigikohus selgitaski, et kui on sellised tüli külvavad üleriikliku tähtsusega sümbolid, nagu ka Narva tank, siis need saab võtta riigielu küsimuseks ja otsustada riigi juhendamisel. Üks terav küsimus on muidugi ka haridus ja kooli keel. See ei ole küll jäänud põhiseaduse ega hääleõiguse taha, et aastaid ei ole soovitud või julgetud loobuda süsteemist, kus on eraldi eestikeelsed ja venekeelsed koolid, kus õpitakse eri moodi, kus kooli lõpetajate võimalused elada head ja täisväärtuslikku elu on kahjuks erinevad. Tegelikult ei tohiks ükski riik sellist asja lubada ja see probleem oleks tulnud lahendada juba ammu, aga ka see ei ole hääleõiguse taga.