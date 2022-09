OTSE POSTIMEHEST ⟩ Hannes Hanso: Hiina on riigina väga äge koht

Meie eelhoiak on positiivne, me ei lähe võõrasse kohta. Õnneks elavad saatkonnas ka mõned lastega pered, nii et peitust, taagaajamist ja trifaad saab saatkonna aias ikka mängida.

Ajakirjanikuna oled Hiinast palju saateid teinud ja arvamusi avaldanud. Kui pikk oli sinu ametisse nimetamise protsess – Hiina jälgib ju väga täpselt, mida neist arvatakse?

Minu kinnitamise protsess võttis tõesti tavapärasest mõnevõrra rohkem aega, aga see on ju normaalne, et riigid teevad endale selgeks, kes ja mida esindama tuleb. Ma siiski usun, et kui riik kellegi esitab, siis oleks nagu väga ebatavaline, eriti suursaadiku puhul, kui see kandidaat tagasi lükatakse. Ma ju tunnen Hiinat väga hästi, Hiinas on fantastiline toit, suurepärane kultuur, ilusad jõed, mäed, kõrbed ja saared. Hiina on riigina väga äge koht.